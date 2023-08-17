طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع إلى 239 ألفا

دبي - احمد فتحي في الخميس 17 أغسطس 2023 10:10 مساءً - _ تراجع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بما يشير إلى استمرار شح سوق العمالة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 11 ألفا إلى 239 ألف طلب بعد التعديل، في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس.

كان اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 240 ألفا في أحدث أسبوع.