انت الأن تتابع خبر نقيب تجار المجوهرات: الحركة الشّرائية مخيبة للآمال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رغمَ أنّ موسم الصّيف، هو موسم الأفراح والأعراس، إلّا أنّ إقبال الأردنيين على شراء الذّهب يبدو ضعيفًا، فقد وصف نقيب أصحاب وتجار الحلي والمجوهرات، ربحي علّان، الحركة الشرائية في السوق المحلية بـ"ضعيفة ومخيبة للآمال".

وقال علان في حديثٍ لقناة رؤيا، الخميس، إنّ الحركة الشرائيّة محليًا تشهد تراجعًا لم يسبق له مثيل خلال أكثر من 10 سنوات خلال موسم المناسبات الصيفية.

وأرجع علان أسباب ضعف القوة الشرائية للمواطن إلى الظروف الاقتصاديّة الصعبة التي يواجهها، بالإضافة إلى التباطؤ الاقتصادي العالميّ الذي أثر سلبًا على الطلب على المجوهرات والذهب على الصعيدين المحلي والعالمي.

وأشار عّلان إلى أنّ أسعار الذهب انخفضت عالميًا بشكل كبير، حيث سجلت ما دون 1900 دولار، متوقعًا ثبات أسعار الذهب عند هذا المستوى نتيجة الركود الاقتصادي العالمي.

هذا وتراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ خمسة أشهر، الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار، وقد بلغ سعر الذهب في السوق الفوريّة 1891.70 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:41 بتوقيت غرينتش، مسجلًا بهذا أدنى مستوياته منذ 15 مارس.