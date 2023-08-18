أمريكا تعتزم فرض فرض رسوم إغراق على واردات الصلب من الصين…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 18 أغسطس 2023 10:10 صباحاً - بلومبرج _ تعتزم وزارة التجارة الأمريكية فرض رسوم إغراق أولية على واردات ألواح الصلب المطلي بالقصدير من كندا وألمانيا والصين.

وقالت وزارة التجارة إنها ستقترح فرض رسوم إغراق أولية بنسبة 122.5% على ألواح الصلب الواردة من الصين وبنسبة 7.02% على الواردات من ألمانيا و5.29% على الواردات من كندا.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان منظمة التجارة العالمية اعتبار الرسوم الانتقامية التي فرضتها الصين على السلع الأمريكية ردا على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألومنيوم من الصين انتهاكا لقواعد التجارة العالمية.

يذكر أن الصين قررت في عام 2018 فرض رسوم إضافية بقيمة 3 مليارات دولار على 128 سلعة أمريكية منها المنتجات الزراعية ردا على الرسوم التي فرضتها إدارة دونالد ترمب على واردات الصلب والألومنيوم من بكين.