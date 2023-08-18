انت الأن تتابع خبر الجزارين شغالين لطم من امبارح .. انهيار في أسعار اللحوم اليوم الجمعة 18 أغسطس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 18 أغسطس الجاري بمحلات الجزارة المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، وذلك بعد الزيادة المسجلة في الفترة الماضية

سعر كيلو اللحمة اليوم:

وأكدت بورصة الأسعار في أحدث بيان صادر عنها صباح اليوم أن أسعار اللحوم اليوم تراجعت بأكثر 2 جنيه في سعر كيلو اللحمة اليوم بعدد من الأنواع والقطعية سواء كانت الطازجة أو البتلو أو غيرها

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 18 أغسطس :

1- سعر كيلو اللحمة الكندوز ما بين 360 و400 جنيه

2- سعر كيلو اللحمة البقري البلدي وصل إلي 309.61 جنيه، بانخفاض 2.84 جنيه

3- سعر كيلو اللحمة الجملي 215 و 230 جنيه للكيلو،

4- سعر كيلو اللحمة الضأن من 250 وحتى 310 جنيه حسب القطعية.

5- سعر كيلو اللحمة المفرومة 200 جنيه إلى 280 جنيه

6- سعر كيلو اللحمة كباب الحلة 160- 210 جنيها

7- سعر كيلو اللحمة البتلو من 270 إلى 380 جنيه للكيلو

8- سعر كيلو الكبدة 250 جنيه إلى 300 للكيلو

أسعار اللحوم في وزارة الزراعة:

1- بلغ سعر كيلو اللحوم الكندوز 300 – 330 جنيه.

2- بلغ سعر كيلو اللحوم الضأن فتبلغ بين 320 و350 جنيها.

3- بلغ كيلو اللحوم الجملى 200 و250 جنيه للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين

نفي مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي أن نشر على صفحات السوشيال ميديا حول إغلاق المنافذ الاستهلاكية الخاصة بوزارة التموين محافظات الجمهورية كذب وليس له أساس من الصحة مشيرة إلي أنها مستمرة في طرح لحوم بأسعار مخفضة عن الأسعار المعلنة، في ظل الإجراءات التي تتخذها للحد من تأثير الأزمة الاقتصادية الناجمة عن حرب روسيا على أوكرانيا على المواطنين

1- سعر كيلو اللحمة السوداني يبلغ 195 جنيها للكيلو.

2- سعر كيلو اللحمة المجمدة البرازيلية والهندية إلى 160 جنيه و190جنيها للكيلو.

3- سعر كيلو اللحمة البلدي يبلغ 260 جنيها للكيلو