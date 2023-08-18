انت الأن تتابع خبر تراجع جديد يا ست الحبايب .. سعر شيكارة الدقيق اليوم الجمعة 18 أغسطس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استمر مسلسل تراجع سعر شيكارة الدقيق اليوم الجمعة 18 أغسطس الجاري في تعاملات اليوم، بمختلف المحال التجارية، وذلك الزيادة التي سجلت في منتصف الأسبوع المنتهي

الدقيق اليوم:

ويرجع سعر الدقيق في مصر في الأيام الماضية إلي القرار الذي الصادر عن مجلس الوزراء بتصدير كميات من الدقيق إلي السودان في ظل الحرب القائمة حيث بلغ حجم الارتفاع 1000 جنيه في الطن الواحد.

سعر شيكارة الدقيق اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023:

وأكدت بوابة الأسعار في أحدث تقرير لها صدر صباح اليوم عن انخفاض في سعر شيكارة الدقيق اليوم حيث جاءت الأسعار كما يلي :

1- سجل سعر الدقيق “بروتين/24” 15,600 جنيه للطن

2- سجل سعر الدقيق “بروتين/27” 15,400 جنيه

سعر الدقيق اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023:

بلغ سعر كيلو الدقيق اليوم المعبأ 21.92 جنيه، بلنخفاض 13 قرشا

أسعار القمح اليوم الجمعة 18 أغسطس

1- سجل سعر القمح الروسي بروتين 12.5% حوالي 13150 جنيه للطن

2- سجل سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5% حوالي 13100 جنيه للطن.

3- سجل سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5% حوالي 13100 جنيه للطن

4- سجل سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% حوالي 13100 جنيه للطن

5- سجل سعر القمح الروماني حوالي 12800 جنيه للطن

6- سجل سعر القمح الليتواني حوالي 8350 جنيه للطن.

7- سجل سعر القمح الألماني حوالي 13100 جنيه للطن

سعر طن الردة اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023:

وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 10800 جنيه.

أسعار الدقيق :

وأوضحت تقارير صحفية أن الأزمة التي ضربت أسعار الدقيق في مصر حدثت بعد أن تراجعت الكميات المتاحة في المحافظات وذلك على الرغم من أنه في شهر مايو الماضي كان هناك وفرة في كميات الدقيق الموجودة في الأسواق مما أدي إلي تراجع أسعار الدقيق في مصر بمقدار 1000 جنيه في الطن الواحد.