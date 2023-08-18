انت الأن تتابع خبر سعر السكر للمستهلك اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023 : خبر صادم لعشاق الشاي والقهوة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر السكر للمستهلك اليوم الجمعة 18 أغسطس الجاري بعدد من المحال التجارية، بعد التراجع الذي حدث في منتصف الأسبوع المنتهي.

سعر كيلو السكر اليوم:

وأشارت بيانات بوابة الأسعار تسجيل ارتفاع أسعار السلع الأساسية ومن بينها سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم. على الرغم وزارة التموين التجارة الداخلية بالتعاقد على كميات لشرائها من البرازيل

سعر السكر للمستهلك اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023:

وارتفع سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم 24.32 جنيه ، بمعدل زيادة يقدر بـ 8 قروش

سعر طن السكر اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023:

بلغ سعر طن السكر الأبيض في تعاملات اليوم نحو 20ألف جنيه

بلغ سعر طن الجلوكوز في تعاملات اليوم نحو 18500 جنيه.

سعر السكر اليوم الجمعة 18 أغسطس في التموين :

بلغ سعر كيلو السكر في المقررات التموينية الخاصة بشهر يوليو الجاري حوالي 12.60 جنيه.

أسعار السلع الأساسية اليوم الجمعة 18 أغسطس:

1- بلغ سعر كيلو الفول المعبأ إلي 36.73 جنيه، بمعدل تراجع 1.04 جنيه

2- بلغ سعر كيلو الدقيق المعبأ إلي 21.92 جنيه بمعدل تراجع 13 قرشا

3- بلغ سعر لتر زيت عباد الشمس إلي 63.47 جنيه بمعدل ارتفاع 7 قروش

4- بلغ سعر كيلو السكر المعبأ إلي 24.32 جنيه، بمعدل ارتفاع 8 قروش

5- بلغ سعر كيلو المكرونة المعبأة إلي 23.11 جنيه،بمعدل تراجع 2قرشا

6- بلغ سعر كيلو العدس المعبأ إلي 45.85 جنيه، بمعدل ارتفاع 29 قرشا

7- بلغ سعر لتر زيت الذرة كريستال إلي 76.53 جنيه، بمعدل ارتفاع 1.42 جنيه

8- بلغ سعر كيلو الجبن الأبيض إلي 105.56 جنيه، بمعدل تراجع 2.98 جنيه

9- بلغ سعر كيلو الجبن الرومي إلي 200.27 جنيه، بمعدل تراجع 4.55 جنيه

10- بلغ سعر لتر اللبن السائب إلي 21.84 جنيه ارتفاع 27 قرشا

11- بلغ سعر كيلو المسلى الصناعي إلي 63.3 جنيه، بمعدل ارتفاع 16 قرش

12- بلغ سعر لتر اللبن المعبأ إلي 29.27 جنيه، بمعدل ارتفاع 12 قرشا