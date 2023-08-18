انت الأن تتابع خبر أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 18 أغسطس : اوعي تشتري زيادة توجع البطن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 18 أغسطس الجاري في تعاملات اليوم بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك لليوم الثاني على التوالي بعد الزيادة المسجلة في بدية الأسبوع المنتهي.

أسعار الفراخ اليوم :

وأكدت بوابة الأسعار ارتفاع أسعار الدواجن في مصر حيث بلغ حجم الزيادة 1.52 جنيه للكيلو ، وكذلك الوضع بالنسبة إلي أسعار البيض الأحمر والأبيض حيث سجلت زيادة جديدة في صباح اليوم.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 18 أغسطس :

1- سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم، بلغ سعر الكيلو 69.73 جنيه، بمعدل زيادة 1.52 جنيه في الكيلو

2- سعر كيلو الدواجن البلدي، بلغ سعر الكيلو 110.51 جنيه بمعدل زيادة 1.52 جنيه في الكيلو

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة 18 أغسطس :

ومن جانبه أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم ، و سوف نكشف عن سعرها، والتي قد تشهد زيادة جديدة والتي تختلف من منطقة إلي أخري:

1- كرتونة البيض الأبيض 106.75 جنيه، بارتفاع جنيه

2- كرتونة البيض الأحمر 108.75 جنيه، بارتفاع جنيه

3- كرتونة البيض البلدي 120.75 جنيه

أسعار الفراخ البيضاء :

وعلى الرغم من الزيادة المسجلة اليوم وأمس الخميس إلي أن هناك تأكيدات من شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية أن أسعار الفراخ البيضاء داخل مصر تراجعت في الفترة الحالية لاسميا وأن البلاد تتعرض إلي موجه حارة جديدة والأمر الذي دفع مربي الدواجن بالدفع بكميات كبيرة لتخوفهم من نفوق الدواجن بأنواعها المختلفة نتيجة زيادة درجات الحرارة في هذه الأيام ، مشيرة إلي أن متوسط سعر الفرخة في الأيام الماضي بين 60 و62 جنيها للكيلو بالمزرعة مقابل 65 جنيها بالمزرعة مما يعني أنه كن هناك تراجع في سعر الكيلو الواحد بمقدار ثلاثة جنيهات كاملة