الفائض التجاري في منطقة اليورو يسجل 12.5 مليار دولار خلال…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 18 أغسطس 2023 01:10 مساءً - وكالات _ أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية “يوروستات” الصادرة اليوم، ارتفاع الفائض التجاري لمنطقة اليورو بشدة خلال يونيو الماضي مع تراجع الواردات بوتيرة أسرع من تراجع الصادرات.

بلغ الفائض التجاري لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة خلال يونيو الماضي 12.5 مليار دولار، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، مقابل فائض قيمته 0.2 مليار يورو خلال مايو الماضي.

وسجلت صادرات منطقة اليورو التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي تراجعا بنسبة 0.5% خلال يونيو في حين تراجعت الواردات بنسبة 5.6% شهريا.

وعلى أساس سنوي زادت صادرات منطقة اليورو من السلع بنسبة 0.3% في حين تراجعت الواردات بنسبة 17.7%. وارتفع الفائض التجاري إلى 23 مليار يورو مقابل عجز قدره 27.1مليار يورو خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وزادت صادرات منطقة اليورو خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 3.2% سنويا في حين تراجعت الواردات بنسبة 7.3% سنويا.

وسجلت المنطقة فائضا تجاريا قدره 5.3 مليار يورو خلال الشهور الستة، مقابل عجز قدره 151.8 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.