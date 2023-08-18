اتفاق مع شانجي السنغافورية لتطوير ميناء القاهرة الجوي…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 18 أغسطس 2023 04:04 مساءً - وقعت شركة ميناء القاهرة الجوي وشركة شانجي الدولية للمطارات السنغافورية ، مذكرتين تقوم بموجب هاتين الاتفاقيتين الشركة السنغافورية بتقديم دراسات جدوى لتصميم وتشغيل وإدارة وتسويق مدينة البضائع اللوجستية، والتي من المقرر أن تقع في نطاق حيز المطار وستساهم في زيادة حجم الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي بمطار القاهرة الدولي.

كما ستقدم شانجي حلولًا فعالة لتطوير مطار القاهرة الدولي بهدف رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

وقع الاتفاقية من جانب وزارة الطيران المدني المحاسب مجدى إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، ومن الجانب السنغافوري Eugene Gan رئيس شركة شانجي الدولية للمطارات.

وقال الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني ، أن توقيع مذكرتي تفاهم مع الجانب السنغافوري ستساهم بشكل كبير في الإستفادة من التجربة السنغافورية في مجال تصميم وتشغيل المطارات العالمية وتحقيق انطلاقه جديدة لقطاع الطيران المدني ونقله نوعيه في مستوى جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي المطارات المصرية.

ومن جانبه قال Eugene Gan رئيس شركة شانجي الدولية للمطارات، أن التعاون مع شركة ميناء القاهرة الجوي سيسهم في خلق مزيد من آفاق التعاون والشراكات الفعالة مع قطاع الطيران المدني المصري خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن الشركة السنغافورية سوف تسخر كافة إمكاناتها لتحقيق النمو والتطوير لمطار القاهرة الدولي، والاستفادة من موقعه الجغرافي المتميز في منطقة الشرق الأوسط وبين قارات العالم، كونه أحد المطارات الأكثر ازدحامًا ونموًا بالقارة الأفريقية من حيث أعداد الركاب وحركة الشحن الجوي.

الجدير بالذكر أن شركة شانجي الدولية متخصصة في مجالات إدارة المطارات والاستثمار، وتقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بسوق الطيران العالمي، وتتمتع بخبرة عالمية واسعة تمتد لأكثر من 20 دولة وأكثر من 60 مطار في جميع أنحاء العالم.