انت الأن تتابع خبر ارتفاع على سعر الذهب عالميا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صعد الذهب ، الجمعة ، ما بقائه في أدني مستوى منذ خمسة أشهر ، وسجل انخفاض أسبوعي آخر .

جاء هذا الانخفاض مع تراجع عوائد السندات، وعززت بيانات مشجعة من الولايات المتحدة توقعات بأن الفدرالي الأميركي لم ينته بعد من رفع الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1892.30 دولار للأونصة، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ منتصف آذار أمس الخميس.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1922.90 دولار، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.78 دولار، كما زاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 894.72 دولار، وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1221.48 دولار، لكن المعدنين يتجهان لتسجيل انخفاض أسبوعي.