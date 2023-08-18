انت الأن تتابع خبر ارتفاع أسعار الغاز بأوروبا بسبب إضرابات بأستراليا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتجه العقود المستقبلية للغاز الطبيعي في أوروبا نحو تسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، حيث تجددت التقلبات السوقية بسبب المخاوف من الإضرابات المحتملة في أستراليا.

يوازن المتعاملون بين مخاطر تقلص الإمدادات مقابل ارتفاع المخزونات في أوروبا، والتي أصبحت الآن ممتلئة بنسبة 90 بالمئة قبل الموعد المستهدف للوصول لهذا المستوى بالاتحاد الأوروبي في الأول من تشرين الثاني، وفق وكالة بلومبرغ نيوز.

وارتفعت العقود المستقبلية للشهر الأقرب في هولندا (المعيار الأوروبي لسوق الغاز) بنسبة 1.83بالمئة الجمعة إلى 37.50 يورو لكل ميغاواط .