مال وأعمال

تراجع التضخم الأساسي في اليابان يوليو الماضي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع التضخم الأساسي في اليابان يوليو الماضي من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 18 أغسطس 2023 05:06 مساءً - سي إن بي سي_ تباطأت أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان ، يوليو الماضي، ما يعزز التوقعات بألا يتعجل البنك المركزي المصري الياباني التخلي عن سياسة التيسير النقدي حتى على الرغم من بقاء التضخم فوق المستوى الذي يستهدفه البنك.

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وكشفت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات ، صباح اليوم الجمعة، ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يشمل المنتجات النفطية لكنه يستبعد أسعار الأغذية الطازجة المتقلبة، بنسبة 3.1%، وهو ما جاء متماشيًا مع متوسط تقديرات السوق.

وارتفع المؤشر قد 3.3% في الشهر السابق، وتجاوز المؤشر مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي المصري للشهر السادس عشر على التوالي.

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وأظهر مؤشر منفصل يستبعد أثر أسعار الأغذية الطازجة والطاقة ارتفاع أسعار المستهلكين 4.3 % على أساس سنوي في يوليو تموز بزيادة عن الشهر السابق.

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ويقول البنك المركزي المصري إن ضغط الأجور لم يتزايد بعد بالقدر الكافي الذي يتطلب إدخال تعديل جديد على سياسة التيسير النقدي الشديد التي يتبعها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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