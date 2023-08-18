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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع التضخم الأساسي في اليابان يوليو الماضي من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 18 أغسطس 2023 05:06 مساءً - سي إن بي سي_ تباطأت أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان ، يوليو الماضي، ما يعزز التوقعات بألا يتعجل البنك المركزي المصري الياباني التخلي عن سياسة التيسير النقدي حتى على الرغم من بقاء التضخم فوق المستوى الذي يستهدفه البنك.
وكشفت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات ، صباح اليوم الجمعة، ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يشمل المنتجات النفطية لكنه يستبعد أسعار الأغذية الطازجة المتقلبة، بنسبة 3.1%، وهو ما جاء متماشيًا مع متوسط تقديرات السوق.
وارتفع المؤشر قد 3.3% في الشهر السابق، وتجاوز المؤشر مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي المصري للشهر السادس عشر على التوالي.
وأظهر مؤشر منفصل يستبعد أثر أسعار الأغذية الطازجة والطاقة ارتفاع أسعار المستهلكين 4.3 % على أساس سنوي في يوليو تموز بزيادة عن الشهر السابق.
ويقول البنك المركزي المصري إن ضغط الأجور لم يتزايد بعد بالقدر الكافي الذي يتطلب إدخال تعديل جديد على سياسة التيسير النقدي الشديد التي يتبعها.
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