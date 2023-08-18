النفط يتجه لقطع 7 أسابيع من المكاسب وسط مخاوف إزاء الطلب…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 18 أغسطس 2023 06:12 مساءً - سي إن بي سي_ يتجه النفط فيما يبدو لإنهاء سلسلة مكاسب دامت سبعة أسابيع اليوم الجمعة، بفعل مخاوف إزاء نمو الطلب في الصين مع تباطؤ اقتصادها وفي ظل احتمال بقاء أسعار الفائدة الأمربكية عند مستويات مرتفعة لفترة ممتدة.

ولم يطرأ تغير يذكر على خامي القياس الرئيسيين اليوم الجمعة إذ ارتفع خام غرب تكساس الوسيط عشرة سنتات، أي ما يعادل 0.1%، إلى 80.49 دولار للبرميل، بينما استقر خام برنت دون تغير عند 84.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:05 بتوقيت جرينتش.

ويحد من أسعار النفط تركيز الفيدرالي الأمريكي على احتواء التضخم في ضوء بيانات اقتصادية أقوى من المتوقع.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية ، أمس الخميس، أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة لأول مرة تراجع الأسبوع الماضي في إشارة إلى أن سوق العمل التي لا تزال تشهد شحًا في العمالة قد تدفع الفيدرالي الأميركي لمواصلة حملته لتشديد السياسة النقدية.

وجاء التقرير أعقاب تقارير اقتصادية قوية أخرى، من بينها تقرير مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة، أشارت جميعها إلى احتمال أن يتمسك الفدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة.

وتفاقمت المخاوف بسبب مجموعة جديدة من البيانات الصينية التي أشارت إلى أن اقتصاد ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم يفقد الزخم سريعا منذ الربع الثاني من العام.