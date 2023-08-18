الذهب يرتفع من أدنى مستوياته خلال 5 أشهر مع تراجع الدولار

دبي - احمد فتحي في الجمعة 18 أغسطس 2023 09:12 مساءً - سي إن بي سي_ ارتفع الذهب من أدنى مستوياته في خمسة أشهر ، اليوم الجمعة، مع تراجع الدولار وعوائد السندات، متجهًا لتسجيل انخفاض أسبوعي آخر إذ عززت بيانات مشجعة من الولايات المتحدة توقعات بأن الفيدرالي الأمريكي لم ينته بعد من رفع الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1892.30 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:45 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ منتصف مارس آذار أمس الخميس. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1922.90 دولار.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد “تراجع الدولار عن ارتفاعاته الأخيرة وهو ما سمح للذهب بتحرك صعودي طفيف”.

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكي ة القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها منذ أكتوبر تشرين الأول.

ويترقب المستثمرون الآن اجتماع محافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية الأسبوع المقبل للحصول على مؤشرات بشأن أسعار الفائدة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.78 دولار.

وزاد البلاتين 0.6% إلى 894.72 دولار، وصعد البلاديوم 0.4% إلى 1221.48 دولار، لكن المعدنين يتجهان لتسجيل انخفاض أسبوعي.