إيفيرجراند الصينية تتقدم بطلب للحماية من الإفلاس في أمريكا

دبي - احمد فتحي في السبت 19 أغسطس 2023 12:12 صباحاً - سي إن بي سي_ تقدمت شركة إيفيرجراند الصينية ، وهي أكبر مطور عقاري مثقل بالديون في العالم، أمس الخميس بطلب الحماية من الدائنين في محكمة الإفلاس في نيويورك.

وطلبت الشركة الحماية بموجب الفصل 15 من قانون الإفلاس الأمريكي، الذي يحمي الشركات غير الأمريكية التي تخضع لإعادة الهيكلة من الدائنين الذين يأملون في مقاضاتهم أو ربط الأصول في الولايات المتحدة.

وكذلك تقدمت Tianji Holdings، وهي شركة تابعة لـ إيفيرجراند، وشركتها الفرعية Scenery Journey، بطلب الحماية بموجب الفصل 15 في محكمة الإفلاس في مانهاتن، وفقًا للوثائق.

ويأتي طلب إيفيرجراند وسط مخاوف من أن مشاكل قطاع العقارات في الصين قد تمتد إلى أجزاء أخرى من الاقتصاد، الذي شهد بالفعل نموًا متعثرًا.

وفي الآونة الأخيرة، كانت Country Garden، التي كانت واحدة من أكبر المطورين في الصين، تكافح من أجل سداد مدفوعات السندات المقومة بالدولار الأميركي وأصدرت تحذيرًا بشأن الأرباح.

وأوقفت الشركة التداول في ما لا يقل عن 10 من سندات اليوان المتداولة في البر الرئيسي الصيني، وفقًا لرويترز.