مال وأعمال

إيفيرجراند الصينية تتقدم بطلب للحماية من الإفلاس في أمريكا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيفيرجراند الصينية تتقدم بطلب للحماية من الإفلاس في أمريكا من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في السبت 19 أغسطس 2023 12:12 صباحاً - سي إن بي سي_ تقدمت شركة إيفيرجراند الصينية ، وهي أكبر مطور عقاري مثقل بالديون في العالم، أمس الخميس بطلب الحماية من الدائنين في محكمة الإفلاس في نيويورك.

predco_adv_2021

وطلبت الشركة الحماية بموجب الفصل 15 من قانون الإفلاس الأمريكي، الذي يحمي الشركات غير الأمريكية التي تخضع لإعادة الهيكلة من الدائنين الذين يأملون في مقاضاتهم أو ربط الأصول في الولايات المتحدة.

وكذلك تقدمت Tianji Holdings، وهي شركة تابعة لـ إيفيرجراند، وشركتها الفرعية Scenery Journey، بطلب الحماية بموجب الفصل 15 في محكمة الإفلاس في مانهاتن، وفقًا للوثائق.

BonatMisr

ويأتي طلب إيفيرجراند وسط مخاوف من أن مشاكل قطاع العقارات في الصين قد تمتد إلى أجزاء أخرى من الاقتصاد، الذي شهد بالفعل نموًا متعثرًا.

HapiSalonWhite

وفي الآونة الأخيرة، كانت Country Garden، التي كانت واحدة من أكبر المطورين في الصين، تكافح من أجل سداد مدفوعات السندات المقومة بالدولار الأميركي وأصدرت تحذيرًا بشأن الأرباح.

وأوقفت الشركة التداول في ما لا يقل عن 10 من سندات اليوان المتداولة في البر الرئيسي الصيني، وفقًا لرويترز.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيفيرجراند الصينية تتقدم بطلب للحماية من الإفلاس في أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا