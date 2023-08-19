تراجع الأسهم العالمية في الأسواق الأوروبية

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رياض - احمد صلاح - تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات، الجمعة، لتسجل خسائر أسبوعية في ظل الحذر ‏السائد بالأسواق العالمية تزامناً مع تقييم مستقبل السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي ‏والمخاوف الجديدة بشأن قطاع العقارات في الصين.‏

وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي‏ على انخفاض بنسبة 0.6 بالمئة معوضاً بعض خسائره ‏السابقة. وتراجعت أسهم شركات التعدين بنسبة 1.5 بالمئة في حين تراجعت أسهم ‏التجزئة بنسبة 1.2 بالمئة حيث انزلقت جميع القطاعات والبورصات الرئيسية تقريبًا ‏إلى المنطقة السلبية، وفقا لشبكة سي إن بي سي الإقتصادية.‏

وكان مؤشر الأسهم القيادية الأوروبية قد أنهى جلسة الخميس على تراجع بنسبة ‏‏0.9 بالمئة.