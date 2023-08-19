انت الأن تتابع خبر تراجع الأسهم العالمية في الأسواق الأوروبية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات، الجمعة، لتسجل خسائر أسبوعية في ظل الحذر السائد بالأسواق العالمية تزامناً مع تقييم مستقبل السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي والمخاوف الجديدة بشأن قطاع العقارات في الصين.
وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض بنسبة 0.6 بالمئة معوضاً بعض خسائره السابقة. وتراجعت أسهم شركات التعدين بنسبة 1.5 بالمئة في حين تراجعت أسهم التجزئة بنسبة 1.2 بالمئة حيث انزلقت جميع القطاعات والبورصات الرئيسية تقريبًا إلى المنطقة السلبية، وفقا لشبكة سي إن بي سي الإقتصادية.
وكان مؤشر الأسهم القيادية الأوروبية قد أنهى جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.9 بالمئة.