الخطوط الجوية الإثيوبية وبوينج ‏ تدشنان مشروعا لتصنيع قطع…

دبي - احمد فتحي في السبت 19 أغسطس 2023 07:10 مساءً - سي إن بي سي_ أكدت هيئة الاستثمار‎ ‎الإثيوبية ، أمس الجمعة، أن الخطوط الجوية في البلاد ستبدأ ‏تصنيع‎ ‎قطع غيار للطائرات ، عبر مشروع مع شركة ‏بوينج تبلغ تكلفته‎ ‎المبدئية 15 مليون دولار.‏

وذكرت الهيئة على منصة إكس أن الخطوط الجوية الإثيوبية، وهي‎ ‎الأكبر في ‏أفريقيا، وقعت بالفعل على الاتفاق الذي يشمل أيضا شركة‎ ‎تطوير المتنزهات ‏الصناعية الحكومية المحلية.‏

وقالت الهيئة الإثيوبية إن المشروع سينتج “قطع غيار للطائرات بما يشمل‎ ‎بطانيات للعزل ‏الحراري والصوتي وأسلاكا كهربائية وقطعا أخرى”.‏

وأضافت “من المتوقع أن يوفر المشروع الاستثماري فرص عمل لأكثر‎ ‎من 300 ‏إثيوبي”.‏

ولم تذكر اللجنة موعد بدء الإنتاج، ولم يصدر تعليق من ‏Boeing‏ حتى الآن.‏

وتقول بعض شركات الطيران الأفريقية، مثل الخطوط الجوية‎ ‎الكينية، إنها تعاني ‏من تعطل رحلاتها بسبب النقص في قطع الغيار‎ ‎الناجم عن الحرب الروسية في ‏أوكرانيا والتي تسببت في قطع إمدادات‎ ‎التيتانيوم الروسي، وهو مكون مهم في ‏مجال الطيران.‏

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الخطوط الجوية الإثيوبية تعاني أيضا‎ ‎من مثل هذا ‏النقص في قطع الغيار.‏