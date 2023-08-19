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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الخطوط الجوية الإثيوبية وبوينج تدشنان مشروعا لتصنيع قطع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 19 أغسطس 2023 07:10 مساءً - سي إن بي سي_ أكدت هيئة الاستثمار الإثيوبية ، أمس الجمعة، أن الخطوط الجوية في البلاد ستبدأ تصنيع قطع غيار للطائرات ، عبر مشروع مع شركة بوينج تبلغ تكلفته المبدئية 15 مليون دولار.
وذكرت الهيئة على منصة إكس أن الخطوط الجوية الإثيوبية، وهي الأكبر في أفريقيا، وقعت بالفعل على الاتفاق الذي يشمل أيضا شركة تطوير المتنزهات الصناعية الحكومية المحلية.
وقالت الهيئة الإثيوبية إن المشروع سينتج “قطع غيار للطائرات بما يشمل بطانيات للعزل الحراري والصوتي وأسلاكا كهربائية وقطعا أخرى”.
وأضافت “من المتوقع أن يوفر المشروع الاستثماري فرص عمل لأكثر من 300 إثيوبي”.
ولم تذكر اللجنة موعد بدء الإنتاج، ولم يصدر تعليق من Boeing حتى الآن.
وتقول بعض شركات الطيران الأفريقية، مثل الخطوط الجوية الكينية، إنها تعاني من تعطل رحلاتها بسبب النقص في قطع الغيار الناجم عن الحرب الروسية في أوكرانيا والتي تسببت في قطع إمدادات التيتانيوم الروسي، وهو مكون مهم في مجال الطيران.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الخطوط الجوية الإثيوبية تعاني أيضا من مثل هذا النقص في قطع الغيار.
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