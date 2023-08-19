ترامب: الدولار يفقد هيمنته والولايات المتحدة تتجه نحو…

دبي - احمد فتحي في السبت 19 أغسطس 2023 09:12 مساءً - سي إن بي سي_ حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، من فقدان الدولار الأمريكي هيمنته، ‏كما يرى أن الولايات المتحدة تتجه نحو الهاوية.‏

وفي حديث لـ فوكس بيزنس، قال ترامب: “دولتنا تتجه نحو السقوط في الهاوية، لن ‏نكون الدولة الكبيرة، إن لدينا القوة، وهذه القوة تتلاشى في الواقع، إنها تتمثل في ‏فقدان عملتنا لهيمنتها، إنني لا أتحدث عن قيمة عملتنا، أنا أتحدث عن مدى استخدام ‏الدولار في المعاملات حول العالم”.‏

وأكد الرئيس الأمريكي السابق عن حالة الولايات المتحدة، قائلاً: “إنك تنظر إلى ‏المطارات وصالات الوصول، تنظر إلى الطرق غير النظيفة وغير الممهدة وكل ‏شيء، إن بلادنا أصبح أشبه بدولة من العالم الثالث”.‏

وتابع ‏”إن لدينا شيئ ما قوي للغاية، ألا وهو الدولار الأمريكي، لكن بالنظر إلى ما يحدث ‏الآن مع الدول الأخرى التي لا تستخدم الدولار، كما يعلم الكثيرون أن الصين تريد ‏أن يحل اليوان محل الدولار، وهذا أمر لم يمكن محل نقاش أثناء وجودي رئيساً ‏للولايات المتحدة، لم يكن ليحدث ذلك أبدا.. لكن الآن، هناك أناس يفكرون في ‏ذلك”.‏

وعن التضخم، قال ترامب: “التضخم، في رأيي، حدث بسبب الطاقة، لأنه قطاع ‏حيوي للغاية، إن الطاقة تدخل في كل شيء ، أنت تصنع الكعك في الأفران ‏والشاحنات التي تنقلها تتحرك بالطاقة، إن الأمر يتعلق كثيرًا بالطاقة.”‏

وتابع: “لقد قلصوا إمدادات الطاقة، ومرة أخرى، كنا ننتج المزيد والمزيد من ‏الطاقة، كنا قوة في قطاع الطاقة أكبر من كل من روسيا والسعودية”، “خلال عام ‏ونصف العام، كنا سنصبح قوة أكبر من روسيا والسعودية مجتمعتين في مجال ‏الطاقة، وكنا سنجني الكثير من الأموال من وراء ذلك. كنا سنقوم بسداد ديوننا، بل ‏كنا سنفعل أشياء لم يرها أحد من قبل في هذا البلد”.‏