نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي: حريصون على إيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 20 أغسطس 2023 12:12 صباحاً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة على العمل بجد في القطاعات والمجالات كافة رغم الأزمة الاقتصادية الراهنة. وقال السيسي خلال جولة تفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية، إنه يتم العمل على حلول نهائية للأزمة الاقتصادية، لتعزيز الصناعة ومستلزمات الإنتاج، وتقليل فاتورة الاستيراد. وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ضخامة فاتورة الاستيراد من مختلف الاحتياجات، قائلًا “طالما لم نتمكن من توفير بدائل محلية لها، ستظل المعاناة موجودة، ولابد من تجاوز هذه المشكلة بصورة نهائية”.

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