الرئيس السيسي: إضافة 3 ملايين فدان زراعي خلال الفترة المقبلة

دبي - احمد فتحي في الأحد 20 أغسطس 2023 10:10 صباحاً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الدولة حاليًا ناتجة عن ظروف عالمية، وليس لها أسباب محلية ومنها كورونا والحرب الروسية.

وقال السيسي خلال جولة تفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية، إن الدولة المصرية لن تتوقف عن العمل في كل قطعة وشبر من أرض مصر.

وأشار إلى أنه خلال شهور قليلة سيكون هناك على خريطة مصر حجم كبير جدًا من الأراضي الزراعية، بما يصل مجموعه إلى أكثر من 3 ملايين فدان إضافية.

وأوضح رئيس الجمهورية أنه رغم الأراضي الجديدة سيظل هناك اعتماد على واردات سلع رئيسية مثل القمح والذرة وزيت الطعام.

ولفت السيسي إلى أن حجم الاستهلاك المحلي من القمح على سبيل المثال سيقترب من 20 مليون طن في السنة الواحدة، بينما إذا تم زراعة نصف الاحتياجات فسيتم استيراد النصف الآخر، ما يفسر زيادة الأسعار.

وأضاف السيسي استيراد مصر أكثر من 90% من احتياجات زيت الطعام، وهذه الواردات التي تتم بالعملة الصعبة ويتم بيعها بالعملة المحلية.

وقال إنه لا يوجد ما يدعو للقلق تجاه تغطية احتياجات مصر من السلع الأساسية في ظل وجود احتياطات استراتيجية ضخمة تغطي فترات 6 شهور في المتوسط.

الكهرباء تستهلك ما يقرب من 18 ألف طن مازوت يوميًا بتكلفة شهرية تصل إلى 350 مليون دولار

وأشار السيسي إلى أن مصر تحتاج 18 ألف طن مازوت لتشغيل محطات الكهرباء بطاقتها الطبيعية، ما يوازي أكثر من نصف مليون طن مازوت شهريا، قيمتهم حوالي 350 مليون دولار، إضافة إلى احتياجات الغاز الطبيعي التي يتم سدها من الاكتشافات الجديدة.

وقال “قد تكون أسعار السلع مرتفعة، لكن الحكومة تعمل على إجراءات لتخفيف حدتها”.