انت الأن تتابع خبر سعر شيكارة الدقيق اليوم الأحد 20 أغسطس 2023 : الكيلو بقي بتراب الفلوس يا هانم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انهارت سعر شيكارة الدقيق اليوم الأحد 20 أغسطس الجاري في بداية تعاملات اليوم، بالعديد من المحال التجارية، وذلك بعد حالة التراجع المستمرة من منتصف الأسبوع الماضي.

الدقيق اليوم:

أصدرت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي في شهر يونيو الماضي بإصدار قرار ينص تصدير كميات من الدقيق إلي السودان في ظل الحرب القائمة مما أدي إلي زيادة سعر الدقيق حيث بلغ حجم الارتفاع 1000 جنيه في الطن الواحد .

سعر شيكارة الدقيق اليوم الأحد 20 أغسطس 2023:

وأشارت بورصة الأسعار الخاصة وهي موقع حكومي بيان لها صدر صباح اليوم عن تراجع في سعر شيكارة الدقيق اليوم حيث جاءت الأسعار كما يلي :

1- سجل سعر الدقيق “بروتين/24” 15,600 جنيه للطن

2- سجل سعر الدقيق “بروتين/27” 15,400 جنيه

سعر الدقيق اليوم الأحد 20 أغسطس 2023:

بلغ سعر كيلو الدقيق اليوم المعبأ 20.76 جنيه، بانخفاض 2.76 جنيه

أسعار القمح اليوم الأحد 20 أغسطس

1- سجل سعر القمح الروسي بروتين 12.5% حوالي 13150 جنيه للطن

2- سجل سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5% حوالي 13100 جنيه للطن.

3- سجل سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5% حوالي 13100 جنيه للطن

4- سجل سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% حوالي 13100 جنيه للطن

5- سجل سعر القمح الروماني حوالي 12800 جنيه للطن

6- سجل سعر القمح الليتواني حوالي 8350 جنيه للطن.

7- سجل سعر القمح الألماني حوالي 13100 جنيه للطن

سعر طن الردة اليوم الأحد 20 أغسطس 2023:

وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 10800 جنيه.

أسعار الدقيق :

وعلى جانب أخر شهدت أسعار الدقيق في مصر في الزيادة مع بداية من تراجع الكميات الموجودة في الأسواق وذلك على عكس ما جري في شهر في شهر مايو الماضي حيث كان هناك وفرة في كميات الدقيق الموجودة في الأسواق مما أدي إلي تراجعها في مصر بمقدار 1000 جنيه في الطن الواحد.