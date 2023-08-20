انت الأن تتابع خبر بقي من غير فلوس يا هانم .. انخفاض كبير في سعر السكر للمستهلك اليوم الأحد 20 أغسطس 2023 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفض سعر السكر للمستهلك اليوم الأحد 20 أغسطس الجاري خلال تعاملات اليوم بعدد من المحال التجارية، بعد الزيادة الكبيرة التي حدثت في الأيام الماضية.

سعر كيلو السكر اليوم:

وأشارت بورصة الأسعار وهي موقع حكومي أن هناك تراجع في أسعار السلع الأساسية ومن بينها سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم. بعد قيام وزارة التموين التجارة الداخلية بالتعاقد على كميات لشرائها من البرازيل

سعر السكر للمستهلك اليوم الأحد 20 أغسطس 2023:

وارتفع سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم 23.29 جنيه، بانخفاض 2.21 جنيه

سعر طن السكر اليوم الأحد 20 أغسطس 2023:

بلغ سعر طن السكر الأبيض في تعاملات اليوم نحو 20ألف جنيه

بلغ سعر طن الجلوكوز في تعاملات اليوم نحو 18500 جنيه.

سعر السكر اليوم الأحد 20 أغسطس في التموين :

بلغ سعر كيلو السكر في المقررات التموينية الخاصة بشهر يوليو الجاري حوالي 12.60 جنيه.

أسعار السلع الأساسية اليوم الأحد 20 أغسطس:

1- بلغ سعر كيلو الفول المعبأ إلي 34.74 جنيه، بمعدل تراجع 2.76 جنيه

2- بلغ سعر كيلو الدقيق المعبأ إلي 20.76 جنيه بمعدل تراجع 2.76 جنيه.

3- بلغ سعر لتر زيت عباد الشمس إلي 61.67 جنيه بمعدل تراجع 3.6 جنيه

4- بلغ سعر كيلو السكر المعبأ إلي 23.29 جنيه، بمعدل تراجع 2.21 جنيه

5- بلغ سعر كيلو المكرونة المعبأة إلي 22.26 جنيه،بمعدل تراجع 1.13 جينه

6- بلغ سعر كيلو العدس المعبأ إلي 44.27 جنيه، بمعدل تراجع 1.14 جنيه

7- بلغ سعر لتر زيت الذرة كريستال إلي 73.41 جنيه، بمعدل تراجع 47 قرشا

8- بلغ سعر كيلو الجبن الأبيض إلي 108.48 جنيه، بمعدل ارتفاع 1.99 جنيه

9- بلغ سعر كيلو الجبن الرومي إلي 188.4 جنيه، بمعدل تراجع 11.65 جنيه

10- بلغ سعر لتر اللبن السائب إلي 22.27جنيه ارتفاع 3 قرشا

11- بلغ سعر كيلو المسلى الصناعي إلي 62.72 جنيه، بمعدل ارتفاع 86 قرش

12- بلغ سعر لتر اللبن المعبأ إلي 29.96 جنيه، بمعدل ارتفاع 78قرشا