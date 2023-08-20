انت الأن تتابع خبر صدمة لعشاق الفراخ البيضاء في مصر .. ارتفاع أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 20 أغسطس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صدم المواطنين خلال الدقائق القليلة الماضية بشأن أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 20 أغسطس الجاري بعد الزيادة الجديدة في تعاملات اليوم بمحافظات جمهورية مصر العربية، لليوم الثالث على التوالي.

أسعار الفراخ اليوم :

وأكدت بورصة الأسعار الخاصة المصرية وهي موقع حكومي إلي زيادة أسعار الدواجن في مصر حيث بلغ حجم الارتفاع61 قرشا للكيلو ، وكذلك الوضع بالنسبة إلي أسعار البيض الأحمر والأبيض حيث سجلت زيادة جديدة في صباح اليوم.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 20 أغسطس :

1- سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم، بلغ سعر الكيلو 69.73 جنيه، بمعدل زيادة 61 قرشا في الكيلو

2- سعر كيلو الدواجن البلدي، بلغ سعر الكيلو 110.51 جنيه بمعدل زيادة 61 قرشا في الكيلو

سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 20 أغسطس :

وكشفت الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن قيم الزيادة سعر كرتونة البيض اليوم ، والتي قد تشهد زيادة جديدة والتي تختلف من منطقة إلي أخري:

1- كرتونة البيض الأبيض 107.75 جنيه، بارتفاع جنيه

2- كرتونة البيض الأحمر 109.75 جنيه، بارتفاع جنيه

3- كرتونة البيض البلدي 120.75 جنيه

أسعار الفراخ البيضاء :

واستخدمت الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة الوسائل للحد من ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء الذي حدث في الفترة الماضية بعد نقص مستلزمات الإنتاج نتيجة التأخر في فتح الاعتمادات المستندية وخروج الشحنات المكدسة بالموانئ من الأعلاف مما أدي إلي تراجعها،.

في هذا السياق تشير بعض التقارير الصحفية أن من بين الأسباب التي أدت إلي تراجع أسعار الدواجن هو ارتفاع درجة الحرارة حيث أدي ذلك إلي دفع مربي الدواجن بالدفع بكميات كبيرة لتخوفهم من نفوق الدواجن بأنواعها المختلفة وبلغ متوسط سعر الفرخة في الأيام الماضي بين 60 و62 جنيها للكيلو بالمزرعة مقابل 65 جنيها بالمزرعة مما يعني أنه كن هناك تراجع في سعر الكيلو الواحد بمقدار ثلاثة جنيهات كاملة.