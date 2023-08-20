انت الأن تتابع خبر استثمار أموال الضمان يطلع على خطط شركة الفوسفات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ناقش رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكريه، ورئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، خطط الشركة لتعزيز الميزة التنافسية لمنتجاتها وإنشاء مشاريع جديدة في قطاع التعدين.

وخلال اللقاء الذي حضره عدد من مدراء الصندوق والشركة، أكد كناكريه، أهمية تعزيز الاستثمار في قطاع التعدين، وإنشاء صناعات تحويلية قائمة على الثروات المعدنية لزيادة القيمة المضافة للخامات المستخرجة.

وحسب بيان للصندوق،الأحد، تخلل اللقاء بحث الخطط المستقبلية للشركة الهادفة إلى توسيع الاستثمار في الصناعات التعدينية الاستخراجية والتحويلية، وإنتاج الخامات الأولية، وزيادة القيمة المضافة محليا للمنتجات المتوسطة والنهائية، ومنها مشروع توسعة وتطوير الميناء الصناعي والمجمع الصناعي الذي قام رئيس الصندوق بزيارتهما الشهر الماضي.

يذكر أن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يمتلك استثمارات استراتيجية في عدد من الشركات الكبرى في قطاع التعدين، ومنها ملكية حوالي 16.5 بالمئة من رأس مال شركة مناجم الفوسفات الأردنية؛ ثاني أكبر مصدر وسادس أكبر منتج للفوسفات في العالم، بطاقة إنتاجية تزيد عن 7 ملايين طن من الفوسفات سنوياً.

ويأتي اللقاء تنفيذا للخطة التي أعدها الصندوق لتعزيز العلاقات المؤسسية مع الشركات التي يساهم بها، من خلال زيادة التواصل المباشر مع إدارة تلك الشركات، والوقوف على أدائها واستراتيجياتها المستقبلية، وتقديم الدعم اللازم من خلال ممثلي الصندوق في مجالس إدارة الشركات وبالتعاون مع المساهمين الآخرين، لتمكينها من تحقيق أداء مالي جيد واستدامة أعمالها وفق الممارسات الفضلى.

ووفق البيان، تهدف هذه الخطة لتمكين الصندوق من استشراف الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الحيوية، وتطوير سياسته الاستثمارية لتعزيز قيمة وحجم محفظة الصندوق الاستثمارية وتقليل المخاطر من خلال الشراكة مع مستثمرين مؤسسين، والاستفادة من الخبرات المتراكمة للطرفين، بما يسهم في فهم الاتجاهات السوقية الحالية والفرص المستقبلية الواعدة، بهدف توسيع الاستثمارات القائمة وإنشاء مشاريع جديدة في قطاعات حيوية عديدة ومنها قطاع التعدين.

وأشار الصندوق إلى أنه سيواصل متابعته الحثيثة لاستثماراته الموزعة على مختلف محافظات المملكة واستشراف الفرص الاستثمارية الواعدة، والتي بدأها بعقد سلسلة من اللقاءات والزيارات الميدانية لعدد من المشاريع القائمة في قطاعات الزراعة والسياحة والخدمات المختلفة، بالإضافة إلى المناطق التنموية في المفرق واربد