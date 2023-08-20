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نعرض لكم الان تفاصيل خبر القيمة المضافة للاقتصاد الرقمي في بكين تنمو 9% بالنصف الأول من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 20 أغسطس 2023 01:10 مساءً - وكالات – وصلت القيمة المضافة للاقتصاد الرقمي في بكين إلى 918.05 مليار يوان (نحو 127.5 مليار دولار) في النصف الأول من 2023، زيادة بنسبة 8.7% على أساس سنوي، ما يمثل 44.5% من الناتج المحلي الإجمالي للمدينة، وفقا للسلطات المحلية.
قال وانغ لي نائب رئيس مكتب بلدية بكين للاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات، إن الاقتصاد الرقمي أصبح محرك النمو الجديد الأكثر ديناميكية ومحركا جديدا للتنمية عالية الجودة في بكين.
وأضاف وانغ أن بكين سنت وأصدرت سلسلة من السياسات واللوائح لتعزيز تنمية الاقتصاد الرقمي، بحسب وكالة شينخوا الصينية الرسمية.
وفي 2022، نما حجم الاقتصاد الرقمي في الصين ليصل إلى 50.2 تريليون يوان. وارتفعت حصة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إلى 41.5%، ما جعله محركا مهما للنمو المستقر والتحول.
وحاليا، تعمل الدول في جميع أنحاء العالم على تسريع تطوير المجالات الرئيسية للاقتصاد الرقمي، واغتنام فرص التنمية بنشاط في مجالات، من بينها التقنيات والصناعات الرقمية والرقمنة الصناعية وعناصر البيانات.
ومصطلح اﻻقتصاد الرقمي ابتكره الكاتب الكندي دون تابسكوت في عام 1995، ويقصد به مجموعة النشاطات الاقتصادية القائمة على مليارات الاتصالات اليومية عبر الانترنت بين الأشخاص والشركات والأجهزة والآلات.
وينتج عن ذلك تبادل عدد ضخم من البيانات والمعلومات يمكّن من ممارسة الأنشطة الإنتاجية والخدمية، ويعد الإنترنت ووسائل الاتصال الرقمية حجر الزاوية الذي يقوم عليه الاقتصاد الرقمي ومن مظاهر هذا الاقتصاد، إنترنت الإشياء، والواقع الافتراضي والبلوك تشين والذكاء الاصطناعي.
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