الرئيس الأمريكي يستعد لتوقيع شراكة استراتيجية مع فيتنام

دبي - احمد فتحي في الأحد 20 أغسطس 2023 01:10 مساءً - العربية.نت_ ذكرت صحيفة “بوليتيكو”، أمس الجمعة، نقلًا عن ثلاثة مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع فيتنام خلال زيارة رسمية للبلد الآسيوي منتصف سبتمبر.

وقالت الصحيفة إن الاتفاقية ستتيح الفرصة لتعاون ثنائي جديد من شأنه تعزيز جهود فيتنام لتطوير قطاع التكنولوجيا الفائقة لديها في مجالات تشمل إنتاج أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.

وصرح مصدر مطلع لـ”” أمس الجمعة بأن بايدن يفكر في زيارة فيتنام في سبتمبر.

وقال بايدن هذا الشهر إنه سيسافر “قريبا” إلى فيتنام لأنها ترغب في تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة وأن تصبح شريكا رئيسيا لها.

ولم يؤكد البيت الأبيض خطط الزيارة، ولم ترد وزارة الخارجية الفيتنامية بعد على طلب للتعليق اليوم السبت، كما لم يؤكد المتحدث باسم الوزارة فام تو هانغ يوم الخميس أو ينفي أن هناك زيارة محتملة لبايدن.

وقال “هانغ” في مؤتمر صحفي دوري: “اتفق قادة رفيعو المستوى في البلدين على إجراءات لتعميق العلاقات الثنائية بشكل مستقر وموضوعي وطويل الأمد ويناقشونها، كما يهدفون إلى رفع (العلاقات) إلى مستوى جديد عندما يكون ذلك ممكنا”.

وكان قد عبر رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وفي اجتماع لهما أبريل الماضي، عن رغبتهما في تعميق العلاقات وسط سعي واشنطن إلى توطيد العلاقات مع شركاء في آسيا لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد.