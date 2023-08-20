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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الهند تفرض ضريبة 40% على صادرات البصل وسط تفاقم التضخم من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 20 أغسطس 2023 02:11 مساءً - وكالات – فرضت الهند ضريبة تصل إلى 40 % على صادرات البصل، في وقت يسعى فيه رئيس الوزراء ناريندرا مودي كبح جماح التضخم قبل الانتخابات العامة.
وقالت وزارة المالية الهندية، في بيان السبت، أن الضريبة على الصادرات ستدخل حيز التنفيذ على الفور، لتستمر حتى نهاية العام.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة كميات البصل في الأسواق المحلية.
وارتفع التضخم في الهند إلى مستوى غير مسبوق منذ 15 شهرا، عند 7.44% في يوليو، مما دفع الحكومة إلى التعجيل باتخاذ إجراءات لاحتواء أسعار الغذاء المتنامية.
وتعهد مودي في خطاب للأمة يوم الثلاثاء الماضي بمكافحة التضخم، فيما يسعى إلى البقاء في المنصب لولاية ثالثة والفوز في الانتخابات الوطنية العام المقبل.
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