نعرض لكم الان تفاصيل خبر قطاع تعدين الذهب يطالب بتسريع الإجراءات وخفض الرسوم من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 20 أغسطس 2023 02:11 مساءً - فاطمة أبو زيد _ كشف عمرو حسونة، المدير التنفيذي بشركتي السكري لمناجم الذهب وسنتامين مصر، عن استهداف رفع إنتاجية منجم السكري إلى 480 ألف أوقية ذهب بنهاية العام الجاري مقابل 450 ألف خلال السنوات الماضية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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