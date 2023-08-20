نعرض لكم الان تفاصيل خبر عمرو حسونة: ضرورة إسناد مهمة إدارة قطاع تعدين الذهب للقطاع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 20 أغسطس 2023 02:11 مساءً - فاطمة أبوزيد _ أكد عمرو حسونة، المدير التنفيذي لشركتي السكري لمناجم الذهب، وسنتامين مصر، على ضرورة تعظيم وتفعيل دور هيئة الثروة المعدنية وتطوير المنصة الرقمية التي سبق وأعلنت الهيئة تنفيذها خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى ضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية التي تواجه المستثمرين بقطاع تعدين الذهب. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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