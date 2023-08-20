مال وأعمال

التجارة الداخلية تخطط لطرح مشروعين بالشراكة مع القطاع الخاص…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التجارة الداخلية تخطط لطرح مشروعين بالشراكة مع القطاع الخاص… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 20 أغسطس 2023 02:11 مساءً - فاطمة أبو زيد _ كشف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عن اعتزام الوزارة طرح مشروعين جديدين بمحافظة الغربية بالتعاون مع القطاع الخاص.

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وأضاف عشماوي، في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج جورنال، أن هناك اجتماع تنسيقي غدا الأثنين يجمع بين وزارة التموين ومحافظ الغربية للوقوف على كافة التفاصيل الخاصة بالمشروعين الجديدين.

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وعن نشاط وحجم استثمارات المشروعين، أكد ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه من الصعب تحديد تفاصيل خلال الفترة الحالية إلا بعد انتهاء عمليات التنسيق مع محافظة الغربية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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