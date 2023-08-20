التجارة الداخلية تخطط لطرح مشروعين بالشراكة مع القطاع الخاص…

دبي - احمد فتحي في الأحد 20 أغسطس 2023 02:11 مساءً - فاطمة أبو زيد _ كشف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عن اعتزام الوزارة طرح مشروعين جديدين بمحافظة الغربية بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأضاف عشماوي، في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج جورنال، أن هناك اجتماع تنسيقي غدا الأثنين يجمع بين وزارة التموين ومحافظ الغربية للوقوف على كافة التفاصيل الخاصة بالمشروعين الجديدين.

وعن نشاط وحجم استثمارات المشروعين، أكد ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه من الصعب تحديد تفاصيل خلال الفترة الحالية إلا بعد انتهاء عمليات التنسيق مع محافظة الغربية.