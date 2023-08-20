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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: لن نسدد قيمة قمح محلي بالدولار على الإطلاق من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 20 أغسطس 2023 02:11 مساءً - فاطمة أبو زيد _ قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين إن اتفاقية التمويل التي وقعتها الحكومة مع مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية لن يتم تفعيلها إلا بعد تصديق مجلس النواب عليها ومن ثم تجهيز الصيغة التنفيذية من جانب وزارة العدل وعرضها على رئيس الجمهورية لاعتمادها.
وأضاف المصيلحي، في تصريحات صحفية، على هامش زيارته لمدينة طنطا اليوم الأحد، أن تلك الخطوات تحتاج لبعض الوقت لإنهاءها وقد تصل إلى شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، متوقعا بدء تفعيل الاتفاقية بداية من النصف الثاني من العام المالي الجاري.
وأكد وزير التموين أن شركة الظاهرة الإماراتية ستدخل المناقصات التي تطرحها الهيئة العامة للسلع التموينية بشكل طبيعي مثل أي شركة عالمية أخرى، وحال اقتناصها للمناقصة يبدأ تفعيل قيمة التمويل السنوية المقدرة بنحو 100 مليون دولار.
وأوضح أن كميات القمح التي ستوفرها الشركة الإماراتية حال فوزها بالمناقصات، ستكون مستوردة من الخارج، خاصة وأنها تمتلك زراعات في دول أخرى بخلاف مصر، مثل دولة أوكرانيا، وبالتالي لن تحصل مصر على قمح محلي بالدولار على الإطلاق.
وكانت الحكومة قد وقعت الأسبوع الماضي، اتفاقية برنامج التمويل الدوار بقيمة 500 مليون دولار على مدار خمس سنوات، مع مكتب أبو ظبي للصادرات التابع لصندوق أبو ظبي للتنمية.
وقالت الحكومة المصرية إن الهدف من ذلك الاتفاق هو تمويل واردات القمح، وتلبية احتياجات السوق المحلية من المحصول في ضوء الإجراءات التي تقوم بها مصر لتعزيز الأمن الغذائي من خلال التمويلات التنموية الميسرة.
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