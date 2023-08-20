نعرض لكم الان تفاصيل خبر أحمد خيري: إعادة النظر في النظام الضريبي المتبع مع شركات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 20 أغسطس 2023 03:12 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال أحمد خيري، رئيس قطاع الاستثمار وتطوير الأعمال في إحدى شركات التعدين العالمية، إن قطاع تعدين الذهب كان يعاني من عدة مشكلات سابقًا، إلا أن وزير البترول أقر قانون الثروة المعدنية لعام 2020 بهدف زيادة جذب الاستثمارات. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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