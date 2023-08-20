نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: احتياطي القمح يكفي 4.7 شهرا والسكر 8 والزيت… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 20 أغسطس 2023 03:12 مساءً - فاطمة أبو زيد _ قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي حتى شهر أبريل المقبل ما يصل إلى نحو 8 أشهر.

وأضاف المصيلحي، على هامش زيارته لمدينة طنطا، اليوم الأحد، أن موسم حصاد قصب السكر يبدأ في يناير فيما يبدأ موسم البنجر في فبراير، لافتا إلى أنه بسبب التغيرات الجوية، تأخر موسم البنجر، ما دفع الوزارة لاستيراد 215 ألف طن سكر.

وأكد وزير التموين، أن أسعار السكر العالمية مرتبطة بأسعار البترول، منوها بأنه في حالة ارتفاع أسعار البنزين، تقوم بعض الدول مثل البرازيل والتى تعد أكبر منتج للسكر في العالم بتحويله إلى الإيثانول والذي يعد وقود نقي.

وشدد أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت يكفي احتياجات المواطنين لمدة 3.9 شهر، موضحا أن أسعار زيت عباد الشمس شهدت تراجعا عالميا خلال الفترة الماضية، بينما ارتفعت أسعار الصويا.

ونوه بأن الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز يكفي احتياجات المواطنين لنحو 3.3 شهر، ويتم طرحه بسعر 20 جنيها للكيلو الحر بالمجمعات الاستهلاكية.

وقال إن الموسم الجديد للأرز سيبدأ منتصف سبتمبر المقبل، بعد وصول حجم المساحة المنزرعة إلى 1.6 مليون فدان، في حين يبلغ استهلاكنا نحو 1.3 مليون فدان فقط.

وأكد وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 4.7 شهرا، والوزارة مستمرة، في عمل مناقصات، مشددا على أن الوزارة لن تسمح بتقليل الحد الأدنى عن 4 أشهر ونستهدف زيادتهم إلى 6 أشهر الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بالدواجن قال المصيلحي إنه يتم استيراد الدواجن المجمدة من البرازيل لانخفاض أسعارها بسبب عدم دفع أي رسوم جمركية بين الدولتين مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى عمل توازن في أسعار الدواجن من خلال إدراجها ضمن السلع المتداولة بالبورصة السلعية.

وأشار وزير التموين، إلى امتلاك عقود تكفي 18 شهرا من اللحوم الحمراء الطازجة، بالتزامن مع فتح باب الاستيراد مع دولة جيبوتي، ونحو 2.3 شهر لحوم مجمدة من الهند والبرازيل.