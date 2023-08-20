نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. خفض الرسوم وتسهيل الإجراءات أهم متطلبات تعدين الذهب من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 20 أغسطس 2023 03:12 مساءً - فاطمة أبوزيد _ وضع عدد من كبار خبراء قطاع التعدين والتنقيب عن الذهب روشتة تعظيم أعمال القطاع بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة، تمثلت في تيسير الإجراءات الإدارية وتقليل المدة الزمنية التي تستغرقها كل مرحلة بداية من طرح المزايدة وصولًا لاقتناص الموافقات اللازمة لبدء التنقيب. هذا المحتوى للمشتركين فقط

دخول اشتراك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملف.. خفض الرسوم وتسهيل الإجراءات أهم متطلبات تعدين الذهب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.