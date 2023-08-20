نعرض لكم الان تفاصيل خبر شريف الصياد: فرق سعر الصرف وزيادة قوة الدولار في صالح… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 20 أغسطس 2023 03:12 مساءً - شاهندة إبراهيم وأحمد عبدالرحمن _ قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ورئيس مجلس إدارة شركة تريدكو المتخصصة في المكونات المغذية، إن فرق سعر الصرف وزيادة قوة الدولار أمام الجنيه دومًا يكون في صالح التصدير، لأنه يخفض قيمة الأعباء المالية للشركات المصدرة في النهاية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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