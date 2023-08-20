نعرض لكم الان تفاصيل خبر وليد جمال الدين: قانون تعدين الذهب جيد.. والمشكلة في كثرة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 20 أغسطس 2023 03:12 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، إن قطاع تعدين الذهب من أهم القطاعات التي يجب الالتفات إليها في مصر خلال الفترة المقبلة، حيث يجب تذليل التحديات الراهنة لتشجيع الاستثمار فى تعدين الذهب، وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب . هذا المحتوى للمشتركين فقط

دخول اشتراك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وليد جمال الدين: قانون تعدين الذهب جيد.. والمشكلة في كثرة… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.