مال وأعمال

حنان إسماعيل: ارتفاع سعر الصرف ضمانة لزيادة تنافسية الصادرات…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر حنان إسماعيل: ارتفاع سعر الصرف ضمانة لزيادة تنافسية الصادرات… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 20 أغسطس 2023 04:10 مساءً - شاهندة إبراهيم وأحمد عبدالرحمن _ ترى الدكتورة حنان إسماعيل، المدير التنفيذي السابق للمجلس التصديري لمواد البناء ورئيس شركة إم باكت المتخصصة في مواد البناء، أن ارتفاع سعر صرف الدولار يضمن زيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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