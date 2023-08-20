نعرض لكم الان تفاصيل خبر حنان إسماعيل: ارتفاع سعر الصرف ضمانة لزيادة تنافسية الصادرات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 20 أغسطس 2023 04:10 مساءً - شاهندة إبراهيم وأحمد عبدالرحمن _ ترى الدكتورة حنان إسماعيل، المدير التنفيذي السابق للمجلس التصديري لمواد البناء ورئيس شركة إم باكت المتخصصة في مواد البناء، أن ارتفاع سعر صرف الدولار يضمن زيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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