نعرض لكم الان تفاصيل خبر المصرية الألمانية للصناعة والتجارة: صناعة الجلود لم تعظم… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 20 أغسطس 2023 04:10 مساءً - شاهندة إبراهيم وأحمد عبدالرحمن _ قال أحمد زكي الجباس، رئيس الشركة المصرية الألمانية للصناعة والتجارة، ونائب رئيس المجلس التصديري للجلود ومنتجاتها، إن استفادة شركته من تغير سعر الصرف لم تأت على النحو المتوقع لها؛ نتيجة ارتفاع مستلزمات الإنتاج المستوردة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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