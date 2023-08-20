نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمد نجم: العربية لحليج الأقطان تعظم عائداتها الدولارية من… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 20 أغسطس 2023 04:10 مساءً - شاهندة إبراهيم وأحمد عبدالرحمن _أوضح محمد نجم، العضو المنتدب لشركة العربية لحليج الأقطان أن شركته قامت بتعظيم عائداتها الدولارية من أرباح الشركات التابعة، إلا أن فرق سعر الصرف لم يحدث تغييرًا على مستوى الميزانية المستقلة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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