نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجدي الوليلي: مكاسب زيادة الصادرات تراجعت أمام هبوط الجنيه من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 20 أغسطس 2023 04:10 مساءً - شاهندة إبراهيم وأحمد عبدالرحمن _ قال مجدي الوليلي عضو مجلس النواب وعضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ورئيس شركة الوليلي للحاصلات الزراعية إن صادرات الحاصلات الزراعية ارتفعت بنحو 20% خلال النصف الأول من العام الجاري، متوقعًا أن تبلغ نفس النسبة المذكورة في النصف الثاني، لتحقق صعودًا تراكميًّا على مدار 2023 بنحو 40%، مستفيدة من فرق سعر صرف الدولار. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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