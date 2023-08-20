نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. الشركات المصدرة.. إلى أي مدى استفادت من فرق سعر الصرف؟ من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 20 أغسطس 2023 05:07 مساءً - شاهندة إبراهيم وأحمد عبدالرحمن _ رأى عدد من المصنعين أن فرق سعر الصرف وزيادة قوة الدولار أمام الجنيه، كان في صالح الشركات المصدرة، بدعم من تخفيض الأعباء المالية المفروضة عليها داخليًّا، والتي يتم تحصيلها بالعملة المحلية مقابل صادراتها بالنقد الأجنبي. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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