انت الأن تتابع خبر دعوة للمستثمرين الأردنيين بالخارج لاستغلال الفرص في الأردن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - على هامش المؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين بالخارج، المنعقد حاليا في عمان، دعا رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية الدكتور خلف الهميسات، الأحد، المستثمرين بالخارج إلى اغتنام الفرص المتاحة حاليا في الاردن.

وأكد هميسات جدوى الاستثمار في المنطقة الحرة بمطار الملكة علياء الدولي، والمناطق التنموية في عجلون والبحر الميت.

وأكد رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة، إن المجموعة هيأت البنية التحتية اللازمة للمستثمر الراغب بالاستثمار بالمجالات السياحية والتجارية والخدمية، مشيرا إلى أن المجموعة على استعداد لتزويد رجال الأعمال بالمعلومات والبيانات الضرورية لذلك.

وبين الهميسات، أن مشروع تلفريك عجلون تم تجهيزه بمنظومة تشغيل ومرافق الخدمات العامة والمحلات التجارية لخدمة مرتاديه ، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 12 مليون دينار، وجاء كنواة لاستقطاب الإستثمارات السياحية في عجلون ، حيث بلغ عدد زواره لغاية الآن حوالي 100 ألف زائر.

وقال إن المناطق الحرة والتنموية، تعتبر نمطاً استثمارياً متميزاً ضمن أنظمة الاستثمار المتعددة لمساهمتها في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك باعتبارها حاضنة مهمة تعمل كمناطق إنتاج وتصدير وتنشيط الحركة الإقتصادية ، وزيادة الأثر التنموي، وسبيلا لإيجاد فرص عمل جديدة، نظراً لمزاياها العديدة وأهمها، الارتباط المباشر بالعالم الخارجي عبر أراض مكتملة المرافق والبنية الأساسية وتتميز بخصوصية التعامل داخلها من النواحي الجمركية، والاستيرادية، والنقدية.

وأكد الهميسات أن حجم الاستثمار في المناطق الحرة والتنموية يبلغ حوالي 3.034 مليار دينار في نهاية العام الماضي، مشيرا إلى أن المجموعة تتولى الإشراف وإدارة الاستثمار في 6 مناطق حرة عامة، والإشراف على إدارة الاستثمار في 32 منطقة حرة خاصة يعمل فيها 78 شركة مسجلة، إضافة إلى الإشراف على تطوير وإدارة الاستثمار في منطقتين تنمويتين هما، منطقة البحر الميت التنموية ومنطقة عجلون التنموية.