انت الأن تتابع خبر سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأحد : مفاجأة غير متوقعة لتجار العملة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسود حالة من التساؤل الكبير بين المتابعين لحركة السوق المصري في الفترة الحالية عن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأحد 20 الموافق 19 أغسطس الجاري في هذا السوق الموازي.

في هذا السياق قامت العديد من الصحف والمواقع الإخبارية العربية والمصرية بالكشف عن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم حيث أكده أنه هناك زيادة في بداية تعاملات أول أيام العمل في البنوك نتيجة قيام العديد من المواطنين بالحصول عليه في هذه الأيام لشراء كميات من الذهب من الخارج وذلك بعد استقراره في الأيام الماضية بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بعدم تحريك سعر الصرف مع رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ، حيث بلغ نسبة الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب وزيادة سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأحد 20 أغسطس:

وأشارت المواقع الإخبارية سعر الدولار في السوق السوداء اليوم قد وصل إلي حاجز 41 جنيه بعدما كان يسجل 37 جنيه خلال الفترة الأيام الماضية ،.

سعر الدولار اليوم الأحد 20 أغسطس :

1- سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصرى 30.75 جنيه للشراء. و30.85 جنيه للبيع

2- سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجارى الدولى 30.85جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع

3- سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

4- سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكان والتعمير ، 30.73 جنيه للشراء 30.83 جنيه للبيع

5- سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر سعر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع

6- سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه

7- سجل سعر الدولار اليوم فى بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.