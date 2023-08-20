انت الأن تتابع خبر حدث فريد من نوعه دلوقتي .. سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سعي الكثير من المتابعين إلي حركة السوق المصري في الفترة الحالية إلي معرفة سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء الأحد 20 أغسطس الجاري في تعاملات هذا السوق الموازي

الريال السعودي:

في هذا السياق عدد من المواقع الإخبارية في تقارير لها قبل قليل عن سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء حيث أنه تبين وجودة زيادة في بداية التعاملات اليومية وذل بسبب زيادة الطلب عليه في الأيام الماضية على الرغم من استقراره في الفترة الماضية بعد قرار البنك المركزي بعدم تحرك لسعر الصرف بالإضافة إلي زيادة أسعار الفائدة بمقدار 1% حيث وصلت على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب وزيادة سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء الأحد 20 أغسطس:

وأضافت المواقع الإخبارية أن سعر الريال السعودي في السوق السوداء أمام الجنيه المصري ، وصل إلي 10.25 جنيه للشراء و10.50 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك:

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصرى 8.19 جنيه للشراء. و8.22 جنيه

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء، 8.24 جنيه

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الأهلي الكويتي 8.22 جنيه للشراء، 8.25 جنيه

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه

بلغ الريال السعودي اليوم في بنك الإسكان والتعمير ، 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى 8.23 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فى بنك قناة السويس 8.19 جنيه للشراء. و8.25 جنيه للبيع.