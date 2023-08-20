نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمد بدرة: تثبيت أسعار الكهرباء يحجم زيادات الأسعار خلال… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 20 أغسطس 2023 06:12 مساءً - سارة هشام _ يرى محمد بدرة الخبير المصرفي أن ثبيت أسعار الكهرباء قرار إيجابي، لأنه في حالة تطبيق الزيادة التى أعلن عنها في وقت سابق كان سيؤدي ذلك إلى صعود عنيف لمعدل التضخم خلال الشهور المقبلة، مضيفًا أنه يأتي في الصالح العام ويراعي البعد الأجتماعي. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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