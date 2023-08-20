نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمد حسن: قرار تثبيت أسعار الكهرباء يحد من الصعود العنيف… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 20 أغسطس 2023 06:12 مساءً - سارة هشام _ قال محمد حسن، مدير صناديق الاستثمار بشركة أودن للاستثمارات المالية، إن قرار ثبيت أسعار الكهرباء الهدف منه السيطرة على ارتفاع معدلات التضخم، والحد من حدوث زيادات أخرى في أسعار السلع. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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