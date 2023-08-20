نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصطفى شفيع: تثبيت أسعار الكهرباء لا يكفي لمواجهة تصاعد… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 20 أغسطس 2023 07:14 مساءً - سارة هشام _ قال مصطفي شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن قرار تثبيت أسعار الكهرباء يعد سياسيًّا في المقام الأول الهدف منه في الأساس مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، موضحًا أن تأثيره على معدلات التضخم طفيف جدًّا، ومن المفترض أن يقلل من الضغط على القوى الشرائية للمواطن. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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