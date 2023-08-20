نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. تثبيت أسعار الكهرباء يهدئ وتيرة تسارع معدلات التضخم من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 20 أغسطس 2023 09:12 مساءً - سارة هشام _ اتفق محللون استطلعت جريدة دوت الخليج آراءهم، على أن تثبيت أسعار الكهرباء قرار إيجابي يراعي البعد الاجتماعي للمواطنين، ويمنع حدوث صعود عنيف لمعدل التضخم خلال الشهور المقبلة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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