مال وأعمال

ملف.. تثبيت أسعار الكهرباء يهدئ وتيرة تسارع معدلات التضخم

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. تثبيت أسعار الكهرباء يهدئ وتيرة تسارع معدلات التضخم من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 20 أغسطس 2023 09:12 مساءً - سارة هشام _ اتفق محللون استطلعت جريدة دوت الخليج آراءهم، على أن تثبيت أسعار الكهرباء قرار إيجابي يراعي البعد الاجتماعي للمواطنين، ويمنع حدوث صعود عنيف لمعدل التضخم خلال الشهور المقبلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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