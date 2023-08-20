انت الأن تتابع خبر انخفاض 50٪ على نسبة طلب المصاغ الذهبي والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - مازال الطلب على المصاغ الذهبي يشهد تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية حيث وصل إلى نسبة 50% مقارنة بالعام الماضي وفق ما أكد نقيب تجار الحلي والمجوهرات ربحي علان للرأي.

وعزا علان التراجع إلى عدّة عوامل أهمها تراجع مستويات السيولة لدى المواطنين وارتفاع أسعار الذهب وتغير أولويات الأُسَر.

وأشار علان أنّ حجم الطلب على المصاغ الذهبي خلال الفترة الحالية تراجعت مستوياته عن عامي 2018 و 2019 بنحو 40 بالمئة تقريبًا، وبين أنّ سعر الاونصة أغلقت الجمعة عند 1890 دولارًا، لافتًا إلى أنّ سعر الذهب يشهد استقرارًا على أسعاره عالميًا.

رغمَ أنّ موسم الصّيف، هو موسم الأفراح والأعراس، إلّا أنّ إقبال الأردنيين على شراء الذهب يبدو ضعيفًا، وقد وصف علّان، الحركة الشرائية في السوق المحلية بـ"ضعيفة ومخيبة للآمال"، في تصريحٍ له الخميس، مضيفًا، أنّ الحركة الشرائيّة محليًا تشهد تراجعًا لم يسبق له مثيل خلال أكثر من 10 سنوات خلال موسم المناسبات الصيفية.