السيسي يوجه بمواصلة دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 21 أغسطس 2023 09:12 صباحاً - دوت الخليج – وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية؛ على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص، والمساهمة في إطلاق طاقاتهم الإبداعية والاستثمارية.

كما وجّه بالتركيز على قطاعي الصناعة والزراعة، في إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية.

وكلف أيضًا باستمرار العمل الجاري لتحديث استراتيجية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية، ودعم عملية التحول الرقمي به، وتحقيق الشمول المالي، والاعتماد على الاقتصاد الأخضر، بما يتكامل مع جهود الدولة لتطوير الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، وباسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع استعرض الأنشطة التي يؤديها الجهاز لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمختلف القطاعات التنموية، لاسيما عن طريق تفعيل السياسات والقوانين اللازمة، وتقديم الخدمات المالية وغير المالية، بهدف تعظيم قدرة المشروعات التي يمولها الجهاز على توفير فرص العمل الجديدة وتعزيز ريادة الأعمال.

كما تطرق الاجتماع إلى الجهاز في المبادرات القومية المتنوعة على امتداد الجمهورية، مثل مبادرة “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، والبرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ومبادرة دعم القطاعات الصناعية الصغيرة الواعدة والتنافسية على مستوى المحافظات، وكذلك مبادرة تطوير الصناعات الحرفية والتراثية.